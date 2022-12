Il piano del Napoli per il rilancio di Kvaratskhelia

Kvaratskhelia e il Napoli stanno lavorando per riprendere il campionato a gennaio come lo avevano finito a novembre

Kvaratskhelia e il Napoli stanno lavorando per riprendere il campionato a gennaio come lo avevano finito a novembre.

Gli azzurri stanno svolgendo un lavoro importante e Spalletti avrebbe ideato un piano personalizzato per Kvara. Ha saltato le ultime tre partite di campionato per una lombalgia e ora c’è la voglia di conservarlo con carichi di lavoro specifici per tirarlo a lucido per il 4 gennaio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.