Napoli, la promessa di Mertens: «In Italia mai con un’altra maglia. Per ora…»

Napoli, la promessa di Mertens: «In Italia non mi vedo con una maglia diversa da quella azzurra. Almeno per ora…»

In Italia solo al Napoli. Almeno per ora. Questa la massima sintesi del pensiero di Mertens, affidato questa mattina alle colonne de Il Corriere della Sera. «In questo momento non mi immagino altrove, ma è presto per dirlo. Vivo il presente e mi piacerebbe dare a Napoli la gioia di un titolo. Stati Uniti o Cina? No, è presto. Mi sento ancora bene fisicamente e voglio continuare in un campionato importante».

Poi un passaggio sull’amaro verdetto di Juve-Napoli. «Una partita che farò fatica a dimenticare. È stato bruttissimo perdere dopo una rimonta che aveva dell’incredibile, ci ho messo qualche giorno a riprendermi».