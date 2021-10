Una rivoluzione per il mondo del calcio arriva dal Napoli, che lancia i NAP Fan Token per regalare dritti esclusivi ai propri tifosi

Il Napoli rivoluziona il rapporto con i tifosi, lanciando tramite l’applicazione Socios.com i $NAP Fan Token, che regaleranno diritti esclusivi ai tifosi. Ecco il comunicato.

IL COMUNICATO – «SSC Napoli in partnership con Chiliz, principale fornitore di blockchain per l’industria dello sport e dell’intrattenimento, annunciano che verranno lanciati i $NAP Fan Token sull’applicazione di fan engagement di Socios.com. I $NAP Fan Token sono beni digitali da collezione, coniati sulla Blockchain Chiliz, che forniscono ai proprietari di questi Token diritti esclusivi. I $NAP Fan Token garantiranno ai tifosi Partenopei in tutto il mondo un accesso senza precedenti al Club.

Le opportunità di coinvolgimento per i detentori dei $NAP Fan Token includeranno la possibilità di votare in una serie di iniziative, partecipando a sondaggi interattivi che verranno eseguiti sull’app Socios.com».