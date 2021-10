In conferenza stampa Michniewicz, allenatore del Legia Varsavia, ha presentato la partita di Europa League contro il Napoli

L’allenatore del Legia Varsavia, Michniewicz ha presentato la partita di Europa League contro il Napoli di domani. Il tecnico dei polacchi ha lasciato trapelare un certo ottimismo.

IL NAPOLI – «Qui si sono svolte già tante partite importanti, il Napoli è forte, ma noi vogliamo giocare bene. Spero di fare il meglio. Non c’è assolutamente presunzione, ci sono solo sensazioni positive».

LA PARTITA – «Sarà una partita che affronteremo normalmente, ossia facendo il meglio. Sarà importante la fase difensiva contro il Napoli».

STUDIO – «Conosciamo il nostro avversario, il Napoli era forte con Sarri e lo è anche con Spalletti. Conosciamo Zielinski, che è polacco, sappiamo che squadra forte c’è. Ho visto tante partite del Napoli e so come gioca, ci siamo preparati in base a questo».