Napoli Liverpool, i convocati di Ancelotti: torna Milik

Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera contro il Liverpool: torna Milik

C’è grande attesa per Napoli-Liverpool. Gli azzurri vogliono iniziare al meglio il loro percorso in Champions League e per farlo dovranno battere i campioni d’Europa in carica.

Carlo Ancelotti ha diramato pochi minuti fa la lista dei giocatori convocati per la sfida ai Reds. Torna Arkadiusz Milik che ha recuperato pienamente dall’infortunio avuto. Ecco la lista completa.