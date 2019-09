Klopp non protagonisti contare su Origi nel prossimo match di Champions League contro il Napoli anche Robertson out

Jurgen Klopp perde i pezzi per la sfida contro il Napoli di Champions League. Oltre ad Origi, Keita e Alisson il tecnico tedesco dovrà rinunciare anche a Andy Robertson.

Quattro assenze pesanti per il Liverpool e per Klopp che spera di iniziare al meglio la Champions League, anche se per farlo dovrà infrangere il tabù San Paolo dove non ha mai vinto.