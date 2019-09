Napoli, lo strano caso di Mertens: rinnovo bloccato per la star azzurra

Incertezze in casa Napoli sul fronte Mertens: il belga brilla in campo ma al momento resta in scadenza. Le ultime sul rinnovo

Dries Mertens è sicuramente uno dei giocatori più in forma del Napoli di Ancelotti, ma la situazione riguardante il suo rinnovo con gli azzurri resta congelata, O, almeno, per il momento.

L’attaccante, autore di tre gol in quattro presenze con i partenopei, ha il contratto in scadenza a giugno. Tuttavia, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, non è stato ancora fissato un incontro per discutere la sua conferma.