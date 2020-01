Napoli Lobotka, si va verso l’intesa totale con il Celta Vigo

Il Napoli è sempre più vicino a Stanislav Lobotka: contatti continui con il Celta Vigo con cui si va verso l’intesa totale

Il Napoli si avvicina a piccoli passi a Stanislav Lobotka. Il tanto desiderato rinforzo di gennaio per Gattuso spinge per la cessione mentre i partenopei sono in continuo contatto con il Celta Vigo.

Come riporta Gianluca Di Marzio, il Napoli è pronto a offrire 18 milioni più bonus. La richiesta degli spagnoli si è abbassata intorno ai 20/21 milioni a cui dovranno essere aggiunti gli eventuali bonus. Si attendono novità concrete nelle prossime ore.