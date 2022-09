Napoli, Lozano out: non partirà per la Scozia. Le ultime

Il Napoli dovrà fare a meno di Lozano in vista della trasferta di Champions League in Scozia contro i Rangers

Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Hirving Lozano in vista della trasferta in terra scozzese contro i Rangers. Il messicano è alle prese con una sindrome influenzale da due giorni e non è quindi al 100%.

L’esterno non prenderà parte alla trasferta di Champions League, come annunciato dal club tramite il report giornaliero: «Lozano svolgerà nel pomeriggio lavoro personalizzato in palestra e in campo».