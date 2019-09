Napoli, Lozano: «Ecco come Ronaldo mi ha dato il benvenuto in Italia»

Napoli, Lozano parla dal Messico del suo debutto contro la Juventus: belle parole anche per Cristiano Ronaldo

Hirving Lozano ha esordito alla sua maniera in Serie A, ovvero con un gol. Ecco le sue parole a riguardo a TUDN, tv messicana: «Quando ho segnato il 3-2 in Juve–Napoli Cristiano Ronaldo si è avvicinato a me e mi ha fatto i complimenti. Mi ha dato il benvenuto in Italia».

«È stato qualcosa di molto bello, perchè lui è un giocatore spettacolare, di un’altra categoria. Mi è piaciuta molto la partita, perchè la squadra è stata fantastica».