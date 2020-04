Napoli, Manolas: «Koulibaly? Possiamo formare una coppia eccezionale»

Kostas Manolas rimpiange di non aver giocato molte partite col Napoli al fianco di Kalidou Koulibaly: le parole sul compagno di reparto

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Kostas Manolas ha parlato del compagno di squadra Kalidou Koulibaly. Ecco le sue dichiarazioni sul centrale azzurro.

«Io lo vedevo anche quando non ero a Napoli che era un giocatore straordinario. Ha fatto cose incredibili, con Ancelotti e con Sarri. Io sono stato sfortunato quest’anno perché ho giocato davvero pochissimo con lui. Tutti dicono che questa coppia non funziona, ma guardate quanto poco abbiamo giocato insieme… E’ difficile trovare un’intesa quand’è così, con Koulibaly ho giocato pochissimo. Nel calcio si tende a criticare invece che analizzare la realtà. Io ho giocato pochissimo con Koulibaly. E’ difficile raggiungere un’intesa speciale. Poteva esserci, perché sia io che Koulibaly possiamo formare una coppia eccezionale. Anche con gli altri ragazzi. Maksimovic e Luperto sono due giocatori di grande livello, sono ragazzi che non mollano mai, si allenano bene, posso spendere solo buone parole per loro».