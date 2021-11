Napoli, Manolas out contro il Sassuolo: il motivo

Kostas Manolas non prenderà parte alla trasferta del Napoli in casa del Sassuolo. Ecco perchè il greco non sarà convocato

Kostas Manolas out dai convocati del Napoli per la gara di domani con il Sassuolo. Il difensore greco, alle prese con una gastroenterite, non sarà a disposizione.

COMUNICATO – «Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo in programma domani al Mapei Stadium alle ore 20.45 per la 15esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto la prima parte di sessione con attivazione e lavoro di forza in palestra. Successivamente il gruppo si è sposato in campo dove ha svolto torello, lavoro tattico, partita a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni su palle inattive. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Anguissa. Manolas non prenderà parte alla trasferta di Reggio Emilia per gastroenterite».