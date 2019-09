Napoli, Mario Rui: «Dopo il Liverpool dobbiamo confermarci col Lecce»

Napoli, Mario Rui commenta la sfida contro il Liverpool e guarda al prossimo match: «Se non battiamo il Lecce inutile la vittoria coi Reds»

Il terzino del Napoli, Mario Rui, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss. Ecco le parole del portoghese:

«Col Liverpool è stata una partita molto positiva. Abbiamo fatto tutto quello che ci aveva detto il mister. Io migliore in campo? Mi fa piacere questo giudizio, ma mi fermo a quello sulla squadra e il collettivo. Dobbiamo però riconfermarci già domenica contro il Lecce, contro una squadra difficile da affrontare. Se non facciamo bene coi salentini, la gara col Liverpool quasi non sarà servita a nulla».