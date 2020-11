Napoli, Mauro su Maradona: «Come Diego non c’è nessuno»

Massimo Mauro, ex compagno al Napoli di Maradona, ricorda il ‘Pibe de Oro’ scomparso mercoledì all’età di 60 anni

Sono tanti i ricordi e le testimonianze in questi giorni dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona. A ricordarlo è anche Massimo Mauro, suo ex compagno di squadra al Napoli.

«Il Maradona che incontrai era già un uomo in difficoltà, ma ne è valsa la pena: assieme a lui ho passato momenti straordinari sia in campo che fuori, da compagni e da veri amici. Come Diego non c’è nessuno. Zico, Platini, erano straordinari ma Diego aveva una generosità strabordante, un’umiltà incredibile, mai una parola fuori luogo».

LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24.COM