Napoli, Mazzarri: «Non penso al mercato, la scelta su Zielinski…»

Le parole di Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, nella conferenza stampa in vista della semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina

Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa in vista di Napoli-Fiorentina, semifinale di Supercoppa in cui sono impegnate anche Lazio e Inter.

MERCATO – «Il mercato non incide, penso solo a domani e se andrà bene a quella dopo. Sono abituato così da sempre, cerco anche di inculcare questa mentalità ai ragazzi. Venivamo da un momento in cui giocavamo bene, ma non siamo riusciti a raccogliere quanto meritato e quindi avevamo un po’ perso la fiducia, credo che questa vittoria ci abbia fatto bene».

FINALE 2012 VS JUVE – «Ora che me lo fate ricordare… Non mi piace parlare del passato, ma fu una finale particolare, mettiamola così. Guardiamo avanti, questa è una storia diversa, è un Napoli diverso da quel tempo, la società ha fatto passi da gigante ed è riuscita a vincere uno scudetto. Sono cose diverse, pensiamo. domani: noi veniamo da un momento altalenante e dobbiamo fare una partita che dia convinzione ai ragazzi, che riporti la serenità che avevano pochi mesi fa».

INFORTUNATI – «Cajuste, al contrario di quello che pensavo quando è uscito dal campo, sono rimasto contento. Oggi dovrebbe provare e dovrebbe farcela, Zielinski mi sembra stia meglio e lo valuteremo stasera. Demme invece mi sembra abbia avuto uno stiramento al gemello, non penso gravissimo, ieri non si è allenato e difficilmente sarà a disposizione».