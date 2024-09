Napoli, MESSAGGIO a Conte dalla Scozia: Mctominay e Glimour sono PRONTI

Tutto sulle prestazioni di McTominay e Gilmour con la maglia della Scozia in attesa del Napoli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, fa il punto sulle prestazioni di Scott McTominay e Billy Gilmour in attesa dell’esordio con la maglia del Napoli. I due centrocampisti sono infatti andati a segno entrambi, nel ko della Scozia contro la Polonia.

Un messaggio chiaro ad Antonio Conte di come siano in ottime condizioni, oltre che giocatori pronti e di caratura internazionale. Già dalla sfida contro il Cagliari, se non dall’inizio a partita iniziata, potranno rappresentare soluzioni importanti.