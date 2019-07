Napoli, Mertens lancia la sfida: «Siamo pronti per lo scudetto»

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Dries Mertens lancia la sfida alla Juve e candida il suo Napoli alla corsa scudetto

Dries Mertens non si pone limiti e ai microfoni di Radio Kiss Kiss candida il suo Napoli alla corsa scudetto. Secondo il belga questo sarà l’anno giusto per salire al trono della Serie A. Le sue parole.

SCUDETTO – «Se ci crediamo? Sì, siamo cresciuti come club e società. Ma anche per i ragazzi, sono al settimo anno qui e ho visto cambiare la squadra ma anche la visione dei tifosi. Mi fa piacere»

ANCELOTTI – «Penso che l’anno scorso ho provato di fare il meglio come tutti i ragazzi della squadra, credo che il secondo anno di Ancelotti possa avere un vantaggio. Tutti sappiamo cosa fare»

SARRI ALLA JUVE – «Ero felice per lui quando ha vinto l’Europa League, a me ha dato sempre tutto. Ho visto il calcio in modo diverso grazie a lui. Dopo, dico la verità, dispiace perché lui ha sempre parlato bene del Napoli. Poi è andato alla Juve, ora è un avversario ma spero che venga nello spogliatoio a salutarci perché a me ha dato tanto»

LUKAKU – «Sì, è un grande calciatore e un ottimo amico. Non so dove può finire. Non so se resta allo United»

JAMES RODRIGUEZ – «La Società cresce e dobbiamo essere felici, abbiamo ancora margini di crescita. L’anno scorso con Fabian abbiamo fatto un grande colpo, ora continuiamo così»