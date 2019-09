Napoli, Mertens: «Sono deluso per non aver agganciato Maradona»

Napoli, Mertens commenta la vittoria contro il Brescia, arrivata con sofferenza. Ecco le parole dell’attaccante belga

Dries Mertens, hai microfoni di Dazn, ha commentato la vittoria del Napoli sul Brescia: «Oggi abbiamo sofferto, per fortuna non abbiamo preso il secondo gol. Non si può. Non abbiamo sofferto tantissimo, ma abbiamo corso all’indietro».

«Aggancio a Maradona? Anche per quello sono un po’ deluso. Allan mi ha dato un ben pallone, io volevo metterla sul primo palo. Per me era importante e sarebbe stato un gol importante per la squadra».