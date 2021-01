Dries Mertens tornerà oggi a Napoli dopo le terapie ad Anversa

Il Napoli è col fiato sospeso in attesa della visita che oggi sosterrà Dries Mertens dopo l’infortunio alla caviglia. Come riporta il Corriere dello Sport, il belga tornerà in queste ore da Anversa dopo aver svolto in clinica le terapie per guarire dall’infortunio.

La speranza del Napoli è quella di riavere il calciatore a disposizione per la partita di domenica prossima contro l’Udinese, quantomeno per la convocazione.