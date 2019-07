Napoli, Milik è in bilico: il club riflette sul centravanti

Il futuro di Arek Milik potrebbe cambiare. Il centravanti polacco potrebbe andare via da Napoli nelle prossime settimane

Arek Milik, centravanti del Napoli, potrebbe lasciare il club azzurro. Il Napoli ha deciso di puntare su un nuovo centravanti, in particolare su Mauro Icardi, e se dovesse arrivare l’argentino, il polacco potrebbe andare via.

Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero dei dubbi, da parte della società, sul rendimento dell’attaccante ex Ajax ai massimi livelli. Il club riflette e potrebbero essere prese in considerazione anche delle offerte (piace in particolare al Betis).