Napoli, Milik:  «Il nostro obiettivo è vincere la Coppa Italia»

Arek Milik ha parlato ai microfoni di Radio KissKiss degli obiettivi stagionali del Napoli e degli ottavi di finale di Champions, dove i partenopei sfideranno il Barcellona.

COPPA ITALIA – «La Coppa Italia diventa un obiettivo importante? Sarà difficile vincere la Champions, questo lo sappiamo. Affrontiamo una squadra forte come il Barcellona. Abbiamo quindi tanti obiettivi, in campionato, e vincere la Coppa Italia. Se c’è la possibilità dobbiamo farlo».

BARCELLONA – «Per queste partite si aspetta sempre tanto. Sono gare di Champions, contro le squadre più forti al mondo, come il Barcellona. Abbiamo tanto rispetto per loro, ma non paura. Vogliamo passare il turno, sarà difficile, ma è tutto possibile».