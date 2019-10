Napoli: nessuno conclude quanto Llorente di testa

Llorente si è subito integrato bene a Napoli. Lo spagnolo è il giocatore che in Serie A effettua più conclusioni di testa

L’impatto di Llorente a Napoli è stato buono. Sia da titolare che a gare in corso, lo spagnolo dà più soluzioni offensive alla squadra di Ancelotti.

Il centravanti ex Juventus è primo in una particolare classifica. Si tratta del giocatore che più spesso conclude di testa. Dei 6.2 tiri totali ogni 90′, ben 4.9 sono di testa. Il basco è tremendamente efficace nel gioco aereo, dote che gli ha consentito di segnare a valanga in passato.