Napoli, non si molla la pista Kouamé: le ultime

Il Napoli insiste per l’attaccante del Genoa ed è pronto a fare un tentativo serio già per gennaio

Dribbling, talento, corsa, gol. Christian Kouamé, attaccante classe 1997 di proprietà del Genoa, è uno dei gioiellini della nostra che più fa gola sul mercato. Nelle ultime settimane la Roma ha fatto un tentativo incontrando l’agente del ragazzo per provare a impostare un affare per giugno, ma negli ultimi giorni è da registrare il forte pressing del Napoli.

La società del presidente De Laurentiis non molla per il giocatore ed è pronta a fare un tentativo serio già a gennaio, anche in caso di uscite a centrocampo (Rog e Diawara gli indiziati), con il Napoli che al posto di prendere un eventuale nuovo centrocampista opterebbe per un attaccante rapido e veloce. Identikit perfetto per Kouamè. Un tentativo verrà fatto già a gennaio, provando ad anticipare la fitta concorrenza.