Napoli, non solo Osimhen e Ospina: altri due azzurri a rischio per il Leicester

Altri due calciatori azzurri, oltre a Osimhen e Ospina, rischiano di non poter volare in Inghilterra per Leicester-Napoli

Osimhen e Ospina rischiano di saltare l’esordio stagionale del Napoli in Europa League contro il Leicester per la legge inglese. Il nigeriano e il colombiano, infatti, rientrano da Paesi considerati in lista rossa dall’Inghilterra e per questo motivo starebbero attendendo un visto speciale da parte dell’Ambasciata.

Ma, come riportato da La Repubblica, ci sarebbero anche altri due azzurri a rischio per la trasferta europea per lo stesso motivo: ovvero Amir Rrahmani e Elmas.