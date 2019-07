Napoli, nubi in casa Mertens dopo una lite con la moglie: la bella Kat vorrebbe far ritorno in Belgio e lasciare la Campania

Nubi in casa Mertens. Come riportato dal Corriere dello Sport, il belga e la moglie avrebbero avuto una lite in vacanza, sulla permanenza del numero 14 in Campania.

La bella Kat, infatti, si sarebbe stancata dell’Italia e vorrebbe far ritorno in Belgio. Secondo quanto riportato però Mertens non ci pensa nemmeno a lasciare Napoli, dopo essersi guadagnato il soprannome di “Ciro” sul campo, calandosi a pieno nella realtà partenopea.