Napoli a forza 5, i nuovi acquisti sono già certezze

Gli acquisti portati a termine nella sessione estiva di calciomercato si sono già rivelati una garanzia per il Napoli

Un Napoli forza 5. La squadra di Ancelotti sta crescendo sempre di più e man mano che le partite avanzano e si fanno più complicate si vede il lavoro di mister Ancelotti e soprattutto si vede la differenza che gli acquisti estivi stanno facendo.

Da Di Lorenzo sulla fascia al ‘ragazzino’ Elmas passando per Lozano Llorente e Manolas. Tutti dall’inizio della stagione hanno dato il loro contributo fin da subito tanto che nel pazzo match contro la Juventus proprio tre dei cinque sono andati anche in gol. Un mercato oculato quello del patron De Laurentiis seguito dal ds Giuntoli che fa ben sperare gli azzurri per questa stagione.