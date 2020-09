Napoli, nuovo giro di tamponi: nessun positivo tra gli azzurri

Il Napoli informa che dopo l’ultimo giro di tamponi effettuato, nessun soggetto è risultato positivo al Coronavirus

Buone notizie per Gattuso e il Napoli. Come informa il club azzurro, dopo l’ultimo giro di tamponi, nessun soggetto è risultato positivo al Coronavirus. Gattuso potrà quindi continuare a lavorare con l’intera rosa a disposizione in vista del match contro il Genoa.