Osimhen e i gol per l’Europa: soltanto Haaland e Mbappé meglio di lui

I gol di Osimhen pesano tanto per il Napoli e portano al momento 12 punti nelle casse azzurre, meglio di lui soltanto Haaland e Mbappé.

Il nigeriano è arrivato in doppia cifra per la terza stagione consecutiva e non vuole di certo fermarsi. Con i suoi dieci gol ha portati tanti punti al Napoli e in Italia nessuno meglio di lui sin qui. Soltanto il norvegese del City con 21 gol e 17 punti, e Mbappé con 13 gol e 14 punti portati al Psg hanno fatto meglio di Victor. Per completare il cerchio ora per Osimhen serve segnare a una big. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.