Napoli, infortunio Osimhen: problema muscolare con la Nigeria

Le condizioni fisiche di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, dopo l’infortunio accusato in Coppa d’Africa

Allarme in casa Nigeria per Victor Osimhen. Dopo l’esordio con gol in Coppa d’Africa, l’attaccante del Napoli non si è infatti allenato con il resto dei compagni per un affaticamento muscolare.

Lo staff medico della nazionale ci ha comunque tenuto a precisare che non si tratta di nulla di grave e dovrebbe già essere a disposizione per la seconda gara della Coppa d’Africa tra Nigeria e Costa d’Avorio.