David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sportitalia in vista del match contro la Fiorentina.

PRANZO CON LA SQUADRA – «È sempre bello avere dei momenti per noi. Questa unità è importante. Il pranzo di squadra serviva proprio a questo. Questo era il senso. Dobbiamo essere uniti, divertirci. Siamo in un momento molto difficile per tutto il mondo. È un momento buono in cui stiamo facendo le cose bene e vogliamo fare cose importanti per la gente di Napoli. Aspettiamo e seguiamo questa strada».

GATTUSO – «Penso che tutti gli allenatori hanno le proprie maniere di lavorare e gestire il gruppo. Io con Ancelotti avevo un grande rapporto. Lui mi ha dato la possibilità di venire a Napoli. Con Gattuso abbiamo la grinta, la fiducia, che ci trasferisce. Vuole vincere tutte le partite e fare le cose per bene. Come giocatori dobbiamo prendere il meglio da tutti gli allenatori che abbiamo nel corso della nostra carriera».

SUPERCOPPA – «È una partita molto importante. Vincere un trofeo sempre porta fiducia. Pensiamo prima alla Fiorentina e dopo pensiamo a preparare la finale. La Fiorentina è una squadra con qualità. Hanno esperienza. Noi dobbiamo fare bene il nostro lavoro. Faremo il massimo per prendere questi tre punti. La prima cosa è pensare partita dopo partita. Dopo la finale penseremo all’Europa League. In campionato faremo il massimo per vincere, per portare questa allegria alla società, a noi, alla nostra famiglia, ai napoletani. Manca troppo per finire questo campionato. Dobbiamo andare partita dopo partita».