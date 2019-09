Napoli, parla Koulibaly: «De Laurentiis ha rifiutato 100 milioni per me? Ha fatto male. Ma quest’anno vinciamo lo scudetto»

Koulibaly e il Napoli, dopo la clamorosa autorete allo scadere della sfida con la Juve, ripartono dal confronto di domani con la Samp. «L’amore di Napoli cura in fretta le ferite: la sconfitta di Torino non ha lasciato tracce – ha assicurato il centrale di Ancelotti in un’intervista a Il Corriere dello Sport -. Razzismo? La violenza dei cori si combatte con le espulsioni dagli stadi come in Inghilterra, altrimenti saremo sempre prigionieri di minoranze destinate a moltiplicarsi».

Poi una battuta sul fatto che De Laurentiis avrebbe rifiutato proposte da 100 milioni per lui. «Ha fatto male, ora sarebbe più ricco. Ma ha deciso così perché mi vuole bene. Ne valgo 150? Il mercato è strano, è fatto così. Per lo scudetto dico Napoli. Noi ci crediamo, la sconfitta di Torino non lascia strascichi. E poi il campionato è appena cominciato».