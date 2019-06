Kostas Manolas, difensore della Roma, è vicino al Napoli. Piccolo intoppo però nella trattativa tra gli azzurri e il greco

Piccolo intoppo per Kostas Manolas al Napoli. Non c’è ancora l’accordo tra il club azzurro e il giocatore sul contratto e per questo motivo Cristiano Giuntoli volerà a Montecarlo per incontrare Mino Raiola.

Secondo Sky Sport, l’affare non è a rischio ma bisogna registrare un piccolo intoppo nella trattativa. La volontà delle parti però è quella di chiudere.