Napoli, Politano: «Faremo un grande campionato»

Napoli, le parole di Mattia Politano: «Il sogno è lo scudetto, noi dobbiamo pensare però solo a fare del nostro meglio e vincere»

Mattia Politano ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss in vista della partita del Napoli contro il Lecce. Di seguito le sue parole.

FIORENTINA – «Quella di Firenze è stata una bella partita, intensa, con ritmi molto alti. Peccato per la ‘vergogna’ sugli spalti, con una bambina costretta a indossare una maglia al contrario».

PROSSIMI IMPEGNI – «Ancora non sappiamo niente circa la formazione di domani. Abbiamo tanti impegni in programma e c’è bisogno di tutti. In Champions League abbiamo un girone difficile ma al momento dobbiamo pensare solo al Lecce e subito dopo alla Lazio. La gara contro il Lecce sarà dura: è una squadra ostica, che gioca bene a calcio e che prepara bene le varie sfide, lo dico perchè conosco bene il loro allenatore. Questa estate abbiamo fatto un grande lavoro.

OBIETTIVI – «Sono certo che faremo un grande campionato. In due uscite abbiamo mantenuto la porta inviolata e questo è importante per conquistare sempre più fiducia. In avanti, invece, faremo di certo tanti gol: abbiamo le qualità per fare male a chiunque. I nuovi arrivati? Tutti si stanno inserendo al meglio. Il mio sogno? Ovviamente è lo scudetto. Noi intanto dobbiamo continuare a crescere e dobbiamo cercare di passare il girone di Champions. Il mercato non ci deve distrarre: noi dobbiamo pensare a giocare e provare sempre a vincere».