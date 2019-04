Napoli, non solo De Paul: Giuntoli osserva un altro talento dell’Udinese

Napoli pensa ai rinforzi per la prossima stagione. Non solo De Paul, piace Pussetto e l’Udinese fissa il prezzo

Alla vigilia della sfida tra Napoli e Genoa, i partenopei non guardano troppo lontano per rintracciare eventuali rinforzi per Ancelotti. E dopo l’interesse per De Paul (che che vi avevamo già raccontato), Giuntoli sarebbe interessato anche ad Ignacio Pussetto.

L’attaccante argentino, alla sua prima stagione in Serie A, ha collezionato 27 presenze, con 4 gol e 4 assist, attirando anche l’attenzione della Premier League. L’Udinese non lascerà partire Pussetto tanto facilmente e ha già fissato il prezzo: 20 milioni.