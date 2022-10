Rangers, Arfield: «Rispettiamo il Napoli ma non abbiamo paura»

Scott Arfield, centrocampista dei Glasgow Rangers, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Napoli

Scott Arfield, centrocampista dei Glasgow Rangers, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Napoli. Le sue dichiarazioni:

«Dobbiamo continuare a dare il massimo per uscire da questo momento negativo in cui ci troviamo. Abbiamo una possibilità domani di riscattarci contro il Napoli. Sono una squadra forte, portiamo rispetto ma non abbiamo paura».