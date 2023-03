Napoli, Raspadori in gruppo. Personalizzato per Demme e Bereszynski

Oggi il Napoli è tornato ad allenarsi in vista della prossima sfida di Serie A contro il Milan di Stefano Pioli. Ecco il report del club

REPORT – Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica 2 aprile allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. Il gruppo ha svolto una prima fase di attivazione seguita da partitella a tema a campo ridotto. Successivamente la squadra è stata impegnata in esercitazione tecnico tattica. Raspadori ha fatto l’intera seduta col gruppo. Demme e Bereszynski hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Elmas, Rrahmani, Olivera, Simeone, Kvaratskhelia, Kim e Ostigard sono rientrati dagli impegni con le Nazionali.