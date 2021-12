Il difensore del Napoli Rrahmani è stato eletto miglior giocatore del Kosovo nel 2021

Amir Rrahmani si è preso un posto da titolare nel Napoli grazie alle sue ottime prestazioni, spesso senza sbavature. La spalla perfetta di Koulibaly, per una coppia che inizio stagione sembrava insuperabile. E il difensore si è guadagnato anche un importante riconoscimento personale. Come riportato dal club azzurro, Rrahmani è stato infatti eletto miglior giocatore del Kosovo nel 2021.

IL COMUNICATO – «Amir Rrahmani è stato eletto miglior giocatore del Kosovo per l’anno 2021. A insignire del riconoscimento il difensore del Napoli è stata la Federazione kosovara nell’ambito della manifestazione “Laurates of the Years”. Rrahmani è al Napoli dall’estate del 2020 ed in maglia azzurra ha segnato 3 reti».