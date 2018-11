Napoli: la dirigenza spinge per il rinnovo di Callejon

La dirigenza del Napoli non vuole perdere l’esterno offensivo José María Callejon e spinge per il rinnovo del contratto

Il Napoli si prepara per il prossimo match di campionato contro il Chievo in casa. Ancelotti vuole proseguire il cammino verso la vetta della classifica, attualmente occupata dalla Juventus con sei punti di vantaggio. La dirigenza partenopea intanto pensa alle prossime mosse di calciomercato per puntellare la rosa e uno degli obiettivi principali è il rinnovo di alcuni punti fermi della squadra. Tra questi c’è quello dell’esterno offensivo José María Callejon in scadenza a giugno 2020.

Lo spagnolo è divenuto un pilastro insostituibile del Napoli in questi anni e sia il tecnico Ancelotti che la dirigenza non vogliono perderlo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la società avrebbe messo sul piatto dell’attaccante ex Real Madrid un rinnovo per due anni (sino al 2023) con un adeguamento dell’ingaggio. Callejon adesso dovrà riflettere sulla proposta azzurra e sull’eventualità di chiudere la carriera a Napoli, considerati i suoi 31 anni.