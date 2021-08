Napoli, risolto il caso Nazionali: i convocati partiranno, ci saranno con la Juve. Il motivo

Il Napoli ha risolto il caso Nazionali. Gli azzurri lasceranno partire i convocati che poi saranno normalmente a disposizione contro la Juventus

Aurelio De Laurentiis aveva giurato guerra alle Nazionali a cui non avrebbe consegnato i suoi calciatori, ma la situazione si sarebbe risolta in serenità. Come riporta Il Mattino, è infatti caduto l’obbligo di quarantena per i calciatori impegnati nelle “zone rosse Covid” dato che resteranno chiusi in una bolla. Basterà un tampone negativo per poter giocare.

Così il Napoli lascerà partire tutti i suoi convocati, che poi avrà normalmente a disposizione per il big match al rientro dalla sosta contro la Juventus.