Napoli Salisburgo: record di conclusioni nel primo tempo per gli azzurri

Napoli Salisburgo: record di conclusioni nel primo tempo da parte degli azzurri in Champions League dal 2003/2004

Serata alquanto sfortunata al tiro quella del San Paolo per il Napoli. La squadra di Carlo Ancelotti, come spesso accade, ha avuto tante occasioni che però hanno portato in dote soltanto la rete di Hirving Lozano.

Come riportato da OptaPaolo, il Napoli tentato 18 conclusioni verso lo specchio della porta del Salisburgo, record per una squadra in Champions League dal 2003/2004. Gli azzurri sono andati più volte vicino alla rete.