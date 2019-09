Napoli-Sampdoria: Ancelotti pensa a Llorente titolare

Fernando Llorente potrebbe subito sfruttare l’assenza di Milik nel Napoli. Di Francesco verso il cambio modulo nella Sampdoria

Finita la sosta, si riparte a pieno ritmo. Alle 18 al San Paolo il Napoli affronterà la Sampdoria con i 3 punti in palio che servono tantissimo ad entrambe le squadre. I blucerchiati per conquistare la prima vittoria in stagione, gli azzurri per non far scappare Juve e Inter.

Nella formazione scelta da Carlo Ancelotti potrebbe esserci una grande novità. Come raccontato dalla Gazzetta Dello Sport, infatti, Fernando Llorente si candida a partire dal primo minuto al fianco di Mertens. Vedremo se Ancelotti deciderà di dare fiducia da subito al suo centravanti spagnolo.