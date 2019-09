Napoli Sampdoria: i numeri della partita di Fabian Ruiz

In Napoli Sampdoria, Fabian Ruiz ha giocato con Elmas davanti dalla difesa, abbandonando il ruolo di sottopunta delle precedenti gare. Più che nell’ultimo passaggio, ha quindi avuto compiti importanti in fase di impostazione e nell’uscita dal basso.

Fabián Ruiz in #NapoliSampdoria

▪️1° per palloni recuperati (15)

▪️1° per dribbling riusciti (3/3)

▪️1° per passaggi riusciti (92/96)

▪️1° per precisione passaggi nella trequarti avversaria (95%)

▪️1° (con altri 5) per palloni intercettati (2) pic.twitter.com/S7yxoD7Gb7

— CalcioDatato (@CalcioDatato) September 14, 2019