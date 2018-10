Napoli-Sassuolo gol e highlights: le azioni salienti del match della 8ª giornata della Serie A 2018/2019 – VIDEO

Il Napoli torna davanti al pubblico amico del San Paolo a quattro giorni di distanza dall’impresa compiuta contro il Liverpool in Champions League. Avversaria di turno, in campionato, il Sassuolo di De Zerbi, in evidenza fin dalle prime giornate per la bontà del calcio proposto. Di seguito, gol e highlights della sfida.

NAPOLI-SASSUOLO 1-0 – Napoli subito in vantaggio con Ounas! Brutto pasticcio di Locatelli in fase di impostazione, l’attaccante partenopeo ne approfitta e dall’interno dell’area di rigore fredda Consigli con una sassata sotto la traversa