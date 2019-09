Napoli, senti Insigne: «Sogno di andare in finale e vincere la Champions. Raiola? Non mi vuole portare via da qui»

Alla vigilia dell’esordio stagionale in Champions League, Insigne ha concesso una lunga intervista a Il Mattino. «Spero che il Napoli possa essere la sorpresa, giochi contro grandi campioni ed è molto più difficile rispetto al campionato, che dura di più. L’importante sarà affrontarla nel modo giusto. Il mio sogno? Arrivare in finale e vincerla».

Poi una battuta sul suo cambio di procuratore. «La scelta di affidarmi a Raiola? Voglio subito chiarire questa cosa: non ho scelto lui per andare via da Napoli. Ho sempre detto che voglio restare e cercherò di dare sempre il massimo per questa maglia».