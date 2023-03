Napoli, si ferma Bereszynski con la Polonia

Napoli, rientro anticipato per Bereszynski dagli impegni con la nazionale: il difensore polacco si ferma per infortunio

Brutte notizie per Fernando Santos, commissario tecnico della Polonia. Secondo quanto riportato da sport.tvp.pl, Bartosz Bereszynski, terzino del Napoli in prestito dalla Sampdoria, ha subito una botta al ginocchio in allenamento che lo costringerà a saltare le partite contro Repubblica Ceca e Albania.

Il suo ritorno in campo è previsto tra due settimane, durante le quali il classe ’92 svolgerà un percorso di riabilitazione assieme allo staff della Nazionale.