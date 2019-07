Napoli, si presenta Elmas: «A disposizione del mister, ecco dove posso giocare»

Elmas si è presentato ai tifosi del Napoli e ai giornalisti presenti a Dimaro. Ecco le sue parole in conferenza stampa

Conferenza stampa di presentazione di Eljif Elmas, che dopo l’annullamento di ieri si è presentato in sala stampa a Dimaro per rispondere alle domande dei giornalisti. Ecco le parole del giocatore macedone.

ANCELOTTI – «Per me è un sogno stare al suo fianco. Posso acquisire tutto ciò che mi può dare il mister. Indicazioni tattiche? E’ ancora presto, non voglio sbilanciarmi. Sono cose fra me e Ancelotti, sono passati solo due giorni, lavoreremo sulla tattica».

RONALDO – «Il nome di Ronaldo nel mondo del calcio ha ovviamente un certo peso, ma per me non ha valore, non mi spaventa».

RUOLO – «Ho giocato in tante posizioni, mi trovo bene. Ma quello che Ancelotti ci chiederà io farò, sempre al meglio»

LA NUMERO 12 – «Perchè ho scelto questo numero? Volevo essere un po’ più speciale»

JUVE – «Rivalità con la Juve? Lo so, me l’hanno spiegato. Si tratta di due squadre molto forti, sarà bello giocare contro la Juventus. Vediamo cosa succederà»