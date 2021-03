Napoli, Skorupski positivo preoccupa Zielinski: erano in camera insieme

Il portiere del Bologna, Skorupski, è risultato positivo al Covid in nazionale: in camera con lui c’era il centrocampista del Napoli Zielinski

La notizia è arrivata in mattinata dalla Polonia: il portiere del Bologna, Skorupski, è risultato positivo al Covid. Il portiere è stato messo in isolamento ma fino alla notizia è stato compagno di camera di Piotr Zielinski come riporta Il Mattino.

Ansia dunque in casa Napoli in attesa della comunicazione dei prossimi test da parte della Polonia sul suo centrocampista.