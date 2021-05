Napoli, Spalletti presentato a luglio: l’Inter non lo libera

Il Napoli potrebbe presentare Luciano Spalletti a luglio, l’Inter non libera ancora l’allenatore

Il Napoli ha ufficializzato questa mattina Luciano Spalletti come nuovo allenatore. Ora si attendono solo le prime parole del tecnico, che potrebbero però arrivare non prima di luglio.

Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, l’Inter avrebbe preso la decisione di non liberare il suo ex allenatore che ha ancora un contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno. La presentazione con il club partenopeo potrebbe così arrivare a luglio e non più a Roma, bensì a Napoli.