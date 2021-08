Napoli, Spalletti studia le alternative a Osimhen: Insigne o Lozano “alla Totti”

L’espulsione contro il Venezia priverà il Napoli di Osimhen almeno per il prossimo match col Genoa. Spalletti studia le alternative

L’espulsione di Osimhen contro il Venezia già pesa in casa Napoli, soprattutto in vista della possibile squalifica di più giornate che potrebbe far saltare al nigeriano anche il big match contro la Juventus. Intanto, però, domenica pomeriggio si vola a Marassi per affrontare il Genoa e Spalletti sta già studiando le alternative.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore azzurro starebbe pensando di schierare uno tra Insigne e Lozano “alla Totti”. Entrambi lo hanno già fatto, lo stesso capitano è stato il riferimento centrale con il Venezia una volta espulso Osimhen. Cerca spazio anche Andrea Petagna, sostituto naturale del nigeriano.