Napoli, Spalletti: «Vittoria meritata. Koulibaly? Va toccato da vicino»

Spalletti a Dazn: le dichiarazioni del tecnico della Napoli a margine del mach del Maradona contro la Juve

Luciano Spalletti ha parlato a DAZN a margine di Napoli-Juventus.

GARA – «Quello che diventa fondamentale sono le reazioni dei calciatori, nessuno ti consegna a casa le cose che vuoi se non reagisci. Abbiamo messo un trequartista in più e qualche sbocco l’abbiamo trovato. La pressione generale ha determinato che ci fossero questi errori, visto che si è recriminato su errori individuali».

KOULIBALY – «Diventa troppo facile rispondere, tutti lo vedono. E’ una roba da dover toccare e vedere da vicino, lui va sempre due-tre punti in più dell’altro, passa davanti a tutto, è il comandante della squadra da un punto di vista di spessore, un grande uomo»

FORTISSIMI – «Siamo quello che si fa non quello che si dice, va fatto vedere poi. Ho le bellissime idee ma bisogna metterle in pratica. La Juventus abbassava l’attaccante a 20 metri dall’area di rigore, non ti rimane spazio per fare il passaggio dietro la linea difensiva. Noi dobbiamo fare meglio di così, secondo me la squadra – senza che sia stata una vittoria nettissima – ha meritato di vincere questa partita».